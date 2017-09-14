В Екатеринбурге ГИБДД откроет Фурманова раньше срокаСегодня в 18:33
- Текст
И против воли энергетиков.
Две полосы на улице Фурманова в Екатеринбурге должны быть открыты для движения транспорта 20 сентября. Такое предписание ГИБДД по Свердловской области направила Екатеринбургской теплосетевой компании. Энергетики сейчас завершают перекладку тепломагистрали на участке от Серова до Московской.
Фурманова закрыли на ремонт еще в июле. Открыть участок планировалось 7 октября. Дата была согласована с администрацией города. В ГИБДД считают, что сроки затянуты, а работы ведутся медленно. Кроме того, ремонт перегружает соседние улицы.
В ЕТК считают требование областного ГИБДД необоснованным, а его выполнение может привести к серьезным технологическим нарушениям. Энергетики готовы пойти навстречу Госавтоинспекции и освободить две полосы для движения 30 сентября, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
В ведомстве же настроены серьезно. "Мы приедем 20 числа и сбросим все ваши механизмы в котлован, если вы их не уберете", – заявил сегодня на месте ремонтных работ начальник отделения дорожного надзора ГИБДД по Свердловской области Дмитрий Кузнецов.
Стоит отметить, ремонт на Фурманова - последний этап масштабного проекта по реконструкции тепломагистрали М-24, который энергетики реализуют с 2014 года. Ремонт продлит срок службы трубопровода до 30 лет.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:05
Урок истории от Эдуарда Росселя
О чем не напишут в учебниках.Сегодня в 19:59
Куйвашев потребовал ужесточить наказание за несанкционированные свалки
На заседании кабмина.Сегодня в 19:50
Дорожники заблокировали Тюменский тракт
Для автомобилистов.Сегодня в 19:35
В США скончалась экс-солистка группы "Банд'Эрос"
Родика Змихновская.Сегодня в 19:18
Бизнесмены заставили качканарских чиновников заплатить по счетам
Спустя год.Сегодня в 18:43
Южноуралец на легковушке снес пешехода
И улетел на газон.Сегодня в 18:41
Энергетики отказались подключать екатеринбуржцев к теплу
Из-за долгов УК.Сегодня в 18:36
Югорчанина объявили в розыск по подозрению в убийстве
Сожительницы.Сегодня в 18:33
В Екатеринбурге ГИБДД откроет Фурманова раньше срока
И против воли энергетиков.Сегодня в 18:20
Артемовский Манхэттен
Для переселенцев.Сегодня в 18:16
В Тюменской области обновили 312 многоквартирников
Проверяющие довольны.Сегодня в 17:28
Кастинг в свердловское правительство начнется после 18 сентября
Нынешний состав кабмина дорабатывает последние дни.Сегодня в 17:23
Россель готовится к новому сенаторском сроку
После инаугурации Куйвашева.Сегодня в 17:22
"Уральские авиалинии" доставили тяжелобольного екатеринбуржца на родину
Из Тбилиси.Сегодня в 17:20
Южноуралец умер после удаления аппендицита
Проводится проверка.
Главные новости
- Сегодня в 20:05Урок истории от Эдуарда Росселя
- Сегодня в 18:20Артемовский Манхэттен
- Сегодня в 17:28Кастинг в свердловское правительство начнется после 18 сентября
- Сегодня в 17:23Россель готовится к новому сенаторском сроку
- Сегодня в 17:10"Матильду" покажут под охраной полиции
Аналитика
Артемовский Манхэттен
Для переселенцев.
Лада Никитина как зеркало Югры
Что важнее – человек или закон?
"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"
Под обещание Рогозина.