И против воли энергетиков.

Две полосы на улице Фурманова в Екатеринбурге должны быть открыты для движения транспорта 20 сентября. Такое предписание ГИБДД по Свердловской области направила Екатеринбургской теплосетевой компании. Энергетики сейчас завершают перекладку тепломагистрали на участке от Серова до Московской.

Фурманова закрыли на ремонт еще в июле. Открыть участок планировалось 7 октября. Дата была согласована с администрацией города. В ГИБДД считают, что сроки затянуты, а работы ведутся медленно. Кроме того, ремонт перегружает соседние улицы.

В ЕТК считают требование областного ГИБДД необоснованным, а его выполнение может привести к серьезным технологическим нарушениям. Энергетики готовы пойти навстречу Госавтоинспекции и освободить две полосы для движения 30 сентября, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

В ведомстве же настроены серьезно. "Мы приедем 20 числа и сбросим все ваши механизмы в котлован, если вы их не уберете", – заявил сегодня на месте ремонтных работ начальник отделения дорожного надзора ГИБДД по Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

Стоит отметить, ремонт на Фурманова - последний этап масштабного проекта по реконструкции тепломагистрали М-24, который энергетики реализуют с 2014 года. Ремонт продлит срок службы трубопровода до 30 лет.