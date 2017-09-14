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Бизнесмены заставили качканарских чиновников заплатить по счетамСегодня в 19:18

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Спустя год.

ООО "Уралинвестстрой", занимавшееся реконструкцией улицы Свердлова в Качканаре, спустя год "выбило" с чиновников деньги по муниципальному контракту.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, договор между коммерсантами и Управлением городского хозяйства был заключен в сентябре 2016 года. В ноябре 2016 года заказчик принял работы, однако из 21,6 миллиона рублей перечислил всего 1,6 миллиона.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки только после вмешательства прокуратуры. В апреле 2017 года стороны подписали мировое соглашение, согласно которому чиновники обязались погасить долг перед ООО "Уралинвестстрой" до 15 мая 2017 года. Кроме того, они согласились оплатить неустройку в размере 270 тысяч рублей, госпошлину в сумме 62,8 тысяч рублей и расходы на представителя (30 тысяч рублей).

Во время прокурорской проверки в Качканаре вскрылись еще 18 неоплаченных муниципальных контрактов. Долг перед другими коммерсантами составил более 2 миллионов рублей. Прокуроры внесли руководителю Управления городского хозяйства представление. После этого с предпринимателями наконец-то рассчитались.

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