Дорожники заблокировали Тюменский трактСегодня в 19:50
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Для автомобилистов.
Автомобилисты попали в многокилометровый затор на Тюменском тракте на выезде из Екатеринбурга. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", автовладельцы стоят от Истока до Косулино.
По их словам, на трассе ведется ремонт. Кроме того, там произошло сразу три ДТП, передает "Уралинформбюро".
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