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AZUR air продолжает "мариновать" туристов в КольцовоСегодня в 08:17

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Отдых свердловчан в Турции и Греции откладывается.

Уральские туристы, решившие воспользоваться услугами авиакомпании AZUR air, вновь вынуждены томиться в аэропорту Кольцово в ожидании вылета, сообщает "Уралинформбюро".

Запланированный на 15.30 15 сентября вылет в Ларнаку отложен до 22.30. Порядка 6 лишних часов предстоит провести в залах воздушной гавани тем, кто намеревался 16 сентября в 03.30 вылететь в Анталью – предположительно, борт взмоет в небо только в 09.20.

Причиной задержки в случае с Антальей, судя по данным онлайн-табло Кольцово, стало позднее прибытие лайнера. С турецкого побережья борт прилетит сегодня в 21.00, хотя изначально планировалось, что он сядет в Екатеринбурге в 14.00.

А вот в ситуации с кипрским курортом ситуация обратная: из-за отложенного вылета из уральской столицы российские туристы проведут несколько лишних часов в Средиземноморье. Самолет прибудет в Кольцово 16 сентября в 07.45 вместо 02.15, как планировалось ранее.

Стоит отметить, что AZUR air регулярно подвергается критике из-за задержек рейсов, по этой же причине перевозчика неоднократно штрафовали.

14 сентября авиакомпания также "отличилась" - были задержаны вылеты из Екатеринбурга в Анталью и Даламан – на 12 и 8 часов соответственно.

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