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Нижний Тагил и Асбест вошли в список самых грязных городов РоссииСегодня в 09:06

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Вместе с Челябинском и Магнитогорском.

В перечень наиболее загрязненных российских городов попали 4 уральских муниципалитета. Неранжированный список из 15 позиций в интервью "Российской газете" озвучил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

От Свердловской области "отличились" Нижний Тагил и Асбест, от Южного Урала – Челябинск и Магнитогорск.

Также в перечень вошли Норильск, Липецк, Череповец, Новокузнецк, Красноярск, Омск, Братск, Новочеркасск, Чита, Дзержинск и Медногорск, передает "Уралинформбюро".

"Они, по оценкам экологов, наиболее неблагоприятны с точки зрения, прежде всего, атмосферного воздуха и накопления отходов", - пояснил Донской.

Однако, по словам главы Минэкологии, ситуация с загрязнением воздуха постепенно выправляется: "Например, в Челябинске объем загрязнений атмосферного воздуха сокращается, он пока остается загрязненным, но это уже не экстремально высокое загрязнение".

Стоит отметить, что экологическая ситуация остается в фокусе внимания и свердловских властей. 14 сентября на заседании правительства глава региона Евгений Куйвашев поручил министру природных ресурсов области Алексею Кузнецову подготовить предложения по борьбе с несанкционированными свалками. В том числе он распорядился увеличить штрафы за помойки.

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