×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Средний Урал пришло бабье летоСегодня в 09:24

  • Текст

Уик-энд порадует теплом.

Грядущие выходные в Свердловской области будут по-летнему теплыми. 15-16 сентября воздух прогреется до плюс 22 градусов. 17 сентября ожидается до 17 градусов выше нуля. Местами прогремят грозы и пройдут дожди, в это время порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

В Екатеринбурге в пятницу столбики термометров поднимутся до отметки плюс 21 градус, а в субботу - до плюс 22. Чуть прохладнее - до 17 градусов выше нуля - будет в воскресенье. Существенных осадков не ожидается. Временами возможны порывы ветра до 13 метров в секунду.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×