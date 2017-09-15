Уик-энд порадует теплом.

Грядущие выходные в Свердловской области будут по-летнему теплыми. 15-16 сентября воздух прогреется до плюс 22 градусов. 17 сентября ожидается до 17 градусов выше нуля. Местами прогремят грозы и пройдут дожди, в это время порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

В Екатеринбурге в пятницу столбики термометров поднимутся до отметки плюс 21 градус, а в субботу - до плюс 22. Чуть прохладнее - до 17 градусов выше нуля - будет в воскресенье. Существенных осадков не ожидается. Временами возможны порывы ветра до 13 метров в секунду.