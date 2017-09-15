В честь столетия Октябрьской революции.

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму проект постановления об амнистии осужденных за совершение преступлений, не относящихся к числу тяжких и особо тяжких. Освободить заключенных предлагается в честь столетия Октябрьской революции 1917 года, пишет РБК.

Инициативу подготовили депутаты Игорь Лебедев, Сергей Иванов и Ярослав Нилов. Соответствующий документ размещен на сайте парламента.

"Мы специально подготовили проект амнистии к Октябрьской революции, потому что не будь этого события, может быть и в тюрьмах находилось бы меньше людей", - подчеркнул Иванов.

По словам политика, под амнистию могут попасть и осужденные по так называемому "болотному делу". Предполагается, что амнистия пройдет в 2017–2018 годах, в первую очередь она затронет несовершеннолетних, женщин в возрасте старше 55 лет, беременных женщин и людей с инвалидностью, передает "Уралинформбюро".

Впрочем, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что у этого законопроекта невысокие шансы быть воплощенным в жизнь.

Стоит отметить, что на днях у здания Госдумы прошел одиночный пикет за проведение амнистии в честь столетия Октябрьской революции. Во время пикета был задержан оппозиционер Сергей Удальцов, который вышел на свободу в начале августа после 4,5 года колонии. Удальцов отбывал наказание по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года.

В марте депутаты ЛДПР уже вносили в Госдуму законопроект об амнистии к трехлетней годовщине присоединения Крыма к России, но он так и не был одобрен. Последний раз амнистию проводили в 2015 году по инициативе президента РФ Владимира Путина, приурочив ее к 70-летию победы в Великой Отечественной войне.