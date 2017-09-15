Единый госэкзамен привяжут к порталу госуслугСегодня в 09:55
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Принудительно.
Школьники смогут узнавать результаты Единого госэкзамена только после авторизации на портале госуслуг. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минкомсвязи РФ.
Когда заработает механизм, пока не уточняется. "МВД России и Минобрнауки совместно с Рособрнадзором получили поручение проработать вопрос единого доступа через ЕСИА к сведениям из государственных информационных систем. Ведомства прорабатывают этот вопрос", - отметили в пресс-службе Минкомсвязи.
В ведомстве пояснили, что школьники могли увидеть свои результаты ЕГЭ на портале госуслуг уже в июне 2017 года. Услуга доступна тем из них, кто зарегистрирован на портале. Единая система идентификации и авторизации (ЕСИА) с сайта госуслуг позволяет заходить на порталы разных ведомств с одним и тем же логином и паролем и получать там необходимые данные и услуги.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев оценивает нововведение положительно. По его словам, нет ничего плохого в том, что школьникам придется получить доступ к ЕСИА, передает "Уралинформбюро".
"То, что принуждают всех идентифицироваться, — это нормально. Так или иначе, все граждане перейдут к получению услуг онлайн. Чем больше автоматизация, тем больше возможностей, тем легче людям жить", - заявил Мариничев.
Альтернативой этому сейчас остается личный визит выпускников в школу.
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