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Методику избавления от храпа отметили Шнобелевской премией Сегодня в 10:41

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Вместе с крокодилами в казино.

В Гарвардском университете (штат Массачусетс) вручили Шнобелевские премии. Ig Nobel Prize присуждается за самые абсурдные научные достижения и нестандартные идеи, передает "Уралинформбюро".

Шнобелевской премии мира удостоились ученые Цюрихского университета. Они доказали, что для избавления от храпа и хорошего сна достаточно поиграть на диджериду - музыкальном духовом инструменте австралийских аборигенов.

Исследователи с Зеленого континента Мэттью Роклофф и Нэнси Грир получили премию по экономике за работу о взаимосвязи рептилий и игры в казино. Они доказали, что подержав в руках крокодила, игроки начинают увеличивать ставки, ошибочно принимая страх перед хищником за сигнал о везении.

"Шнобель" по анатомии забрал британец Джеймс Хиткоук. Он выяснил, что после достижения человеком 30 лет его уши продолжают увеличиваться на 0,2 миллиметра в год.

Премия "за достижения, которые сначала смешат, а потом заставляют задуматься" была присуждена итальянцам. Они смогли доказать, что идентичные близнецы не отличают друг друга на фотоснимках.

Антинобелевская премия вручается с 1991 года. Пять лет назад ее получили челябинский инженер Игорь Петров за разработку методики превращения старых боеприпасов в алмазы.

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