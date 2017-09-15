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Штрафы за хулиганство в самолете взлетятСегодня в 10:03

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Минтранс намерен увеличить их в 10 раз.

Министерство транспорта РФ планирует увеличить штрафы для дебоширов на борту самолетов. Ведомство уже подготовило соответствющий законопроект, сообщает "Коммерсантъ".

Санкции за невыполнение требований командира судна могут взлететь с текущих 2000 -5000 рулей до 40 000 рублей. Мелкое хулиганство в самолете, согласно документу, должно караться отдельным штрафом – до 50 000 рублей, передает "Уралинформбюро".

Основанием для законопроекта стал рост числа происшествий в самолетах с 7200 в 2015 году до 8000 в 2016-м и инфляцией в размере 80% с 2009 года.

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