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Больше половины россиян недовольны своей зарплатойСегодня в 10:53

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И готовы работать больше.

Свыше 60% россиян недовольны своей зарплатой. Таковы результаты опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" среди 1500 граждан страны старше 18 лет. При этом почти три четверти опрошенных заявили, что им нравится их работа.

62% респондентов отметили, что готовы больше работать и больше зарабатывать. Тогда как вариант "работать и зарабатывать меньше" выбрали только 2%, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, социологи предложили россиянам выбрать между нелюбимой работой, которая приносит вдвое больший доход, чем сейчас, и работой любимой, но низкооплачиваемой. Здесь мнения разделились почти поровну: 46% выбрали первый вариант, 45% - второй.

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