Выгнав с базы перевозчиков.

14 сентября 2017 года в Перми сразу нескольких перевозчиков не пустили на базу на Энергетиков, 50. Там транспортники проходят предрейсовые осмотры, техобслуживание. Кроме того, на базе размещается автомойка. Перед зданием скопилась огромная пробка. Бизнесмены беспокоились, что сегодня не смогут выйти на маршруты.

Как сообщил "Уралинформбюро" один из предпринимателей Александр Богданов, его автобусы сегодня все же вышли на линию. Правда, водителям пришлось проходить осмотр в другом месте. "Про других перевозчиков не могу ничего сказать", - добавил собеседник агентства.

Между тем, в пресс-службе МКУ "Городское управление транспорта" корреспондента "Уралинформбюро" заверили, что проблем с невыходом на линию сегодня не возникло.

"На 08.00 на городских автобусных маршрутах №№4, 43, 63 и 80 выпуск был выполнен на 100%. На 27-м и 42-м автобусных маршрутах не отображаются по 2 навигатора в системе, тем не менее, выпуск на линию осуществлен в полном объеме. Утром все автобусы отсутствовали на площадке перед автобазой на Энергетиков, 50", - прокомментировали в пресс-службе муниципального учреждения.

Там пояснили, что сложности возникли в связи с тем, что имущественный комплекс МУП "Пермгорэлектротранс" по улице Энергетиков передается на баланс департамента имущественных отношений (ДИО). В связи с этим с перевозчиками-арендаторами расторгли договоры, они должны были переехать на другую транспортную базу - на Ижевскую, 25. О том, что въезд будет закрыт, коммерсантов предупреждали заранее - в июне и июле. Однако предприниматели не поспешили съехать.

"От всей площади комплекса арендаторы занимают порядка 10%, расходы на содержание всей базы несет МУП "Пермгорэлектротранс". В среднем предприятие ежемесячно несет убыток более 1 миллиона рублей. Передача базы на баланс ДИО позволит более эффективно использовать муниципальное имущество, которое должно приносить доход городскому бюджету. В ближайшее время руководство предприятия еще раз встретится с арендаторами для обсуждения сложившейся ситуации", - добавили в пресс-службе "Городского управления транспорта".