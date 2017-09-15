Пермские чиновники едва не спровоцировали транспортный коллапсСегодня в 10:23
- Текст
Выгнав с базы перевозчиков.
14 сентября 2017 года в Перми сразу нескольких перевозчиков не пустили на базу на Энергетиков, 50. Там транспортники проходят предрейсовые осмотры, техобслуживание. Кроме того, на базе размещается автомойка. Перед зданием скопилась огромная пробка. Бизнесмены беспокоились, что сегодня не смогут выйти на маршруты.
Как сообщил "Уралинформбюро" один из предпринимателей Александр Богданов, его автобусы сегодня все же вышли на линию. Правда, водителям пришлось проходить осмотр в другом месте. "Про других перевозчиков не могу ничего сказать", - добавил собеседник агентства.
Между тем, в пресс-службе МКУ "Городское управление транспорта" корреспондента "Уралинформбюро" заверили, что проблем с невыходом на линию сегодня не возникло.
"На 08.00 на городских автобусных маршрутах №№4, 43, 63 и 80 выпуск был выполнен на 100%. На 27-м и 42-м автобусных маршрутах не отображаются по 2 навигатора в системе, тем не менее, выпуск на линию осуществлен в полном объеме. Утром все автобусы отсутствовали на площадке перед автобазой на Энергетиков, 50", - прокомментировали в пресс-службе муниципального учреждения.
Там пояснили, что сложности возникли в связи с тем, что имущественный комплекс МУП "Пермгорэлектротранс" по улице Энергетиков передается на баланс департамента имущественных отношений (ДИО). В связи с этим с перевозчиками-арендаторами расторгли договоры, они должны были переехать на другую транспортную базу - на Ижевскую, 25. О том, что въезд будет закрыт, коммерсантов предупреждали заранее - в июне и июле. Однако предприниматели не поспешили съехать.
"От всей площади комплекса арендаторы занимают порядка 10%, расходы на содержание всей базы несет МУП "Пермгорэлектротранс". В среднем предприятие ежемесячно несет убыток более 1 миллиона рублей. Передача базы на баланс ДИО позволит более эффективно использовать муниципальное имущество, которое должно приносить доход городскому бюджету. В ближайшее время руководство предприятия еще раз встретится с арендаторами для обсуждения сложившейся ситуации", - добавили в пресс-службе "Городского управления транспорта".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:03
Проблемы обманутых свердловских дольщиков решит "дорожная карта"
Ставшая примером для всей России.Сегодня в 14:33
Зауралец до смерти избил пенсионерку из-за денег
Ему предъявили обвинение.Сегодня в 14:29
Депутатам Госдумы РФ сократили пятничный рабочий день
Для продуктивной работы по выходным.Сегодня в 14:22
На трассе в Югре ДТП унесли жизни пяти человек
С разницей в несколько минут.Сегодня в 14:20
Минфин откажется от гуманитарной поддержки Донбасса
Сообщают СМИ.Сегодня в 14:12
YouTube навел подозрения на "Уральские самоцветы"
Победитель лотереи "сходил" на выборы 9 сентября.Сегодня в 14:07
Молодых специалистов "РН-Пурнефтегаз" помазали черным золотом
Посвятив в нефтяники.Сегодня в 13:23
В лондонском метро произошел взрыв
Ранены люди.Сегодня в 13:22
На трассе М5 "Урал" ВАЗ намотало на фонарный столб
Водитель погиб.Сегодня в 13:16
Участие в нелегальном митинге против Томинского ГОКа грозит "уголовкой"
Предупреждают в полиции.Сегодня в 13:13
В Пермь прибыл глава РЖД Белозеров
Чтобы разобраться с демонтажом путей.Сегодня в 13:10
Челябинка выжила после наезда поезда
Ее госпитализировали.Сегодня в 13:06
Под Саткой разбился 80-летний байкер
Проводится проверка.Сегодня в 13:00
В центре Муравленко неизвестный расстрелял лаек
Полиция проводит проверку.Сегодня в 12:58
Житель Тюмени предстанет перед судом за убийство 14-летней давности
Прохожего на улице.
Главные новости
- Сегодня в 15:03Проблемы обманутых свердловских дольщиков решит "дорожная карта"
- Сегодня в 14:12YouTube навел подозрения на "Уральские самоцветы"
- Сегодня в 12:38В Ревде школьник упал с крыши недостроя
- Сегодня в 10:23Пермские чиновники едва не спровоцировали транспортный коллапс
- Сегодня в 09:23Найти "Чикатило"
Аналитика
Артемовский Манхэттен
Для переселенцев.
Лада Никитина как зеркало Югры
Что важнее – человек или закон?
"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"
Под обещание Рогозина.