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"Кросс наций" заблокирует ЕкатеринбургСегодня в 10:51

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На полдня.

Центральные улицы Екатеринбурга перекроют для "Кросса наций". Тринадцатый Всероссийский день бега пройдет 16 сентября, сообщили "Уралинформбюро" в администрации города.

Традиционно маршрут будет пролегать по проспекту Ленина от площади Кирова до Восточной и обратно. Для безопасности бегунов с 09:30 до 14:30 ограничат движение автомобилистов по улице Мира от Малышева до Первомайской. С 10:45 до 14:30 нельзя будет проехать по проспекту Ленина от Восточной до Мира и улице Гагарина от Малышева до Первомайской. Кроме того, с 00:00 до 14:30 будет запрещена стоянка автотранспорта по улице Мира от Малышева до Первомайской.

Старт массовых забегов пройдет в полдень. Спортсменам предстоит преодолеть основную дистанцию в 2018 метров.

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