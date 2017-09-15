Для 15 муниципалитетов.

14 сентября врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи и мобильных фельдшерско-акушерских пунктов представителям 17 учреждений.

Машины отправятся в учреждения здравоохранения 15 муниципальных образований, в том числе Первоуральска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Артемовского, Сысерти, Ирбита, Волчанска, Кировграда, Краснотурьинска, Богдановича и Ревды. Также пополнится автопарк Свердловской областной клинической больницы №1 и Областной детской клинической больницы №1, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

Все автомобили закуплены за счет средств областного бюджета.

"Мы много говорим об улучшении оказания медицинской помощи жителям и сегодняшнее приобретение – лучшее доказательство этого. Я высоко ценю работу врачей, вы спасаете жизни людей, и обновление парка позволит делать это эффективнее и с большим комфортом для вас", – отметил глава региона Евгений Куйвашев.

Все машины оснащены необходимым оборудованием, а также комплектами бортового оборудования информационно-навигационной системы спутникового слежения ГЛОНАСС/GPS. Все скорые - полноприводные и имеют хорошую проходимость, что крайне актуально в сельской местности. Часть машин - реанимобили, укомплектованные с аппаратами и медикаментами для оказания экстренной помощи.

"Сегодня у нас знаковое мероприятие, оно подчеркивает заботу губернатора, правительства региона о наших земляках. Благодаря этим мобильным технологиям мы будем спасать жизни наших граждан и укреплять их здоровье", – заявил главный врач областного Центра медицины катастроф Виктор Попов.

Новые фельдшерско-акушерские пункты уедут в Ачит, Красноуфимск, Арти и Бисерть. Они оснащены оборудованием для оказания медпомощи и проведения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в условиях сельской местности, а также комплектами спутниковой связи.

В Свердловской области работают 54 учреждения службы скорой медицинской помощи, в том числе 8 самостоятельных станций, из которых 2 относятся к внекатегорийным (более 100 тысяч выездов в год): станция скорой помощи имени В.Ф.Капиноса и городская станция скорой медицинской помощи Нижнего Тагила. Еще 46 отделений СМП работают в составе медицинских организаций.

С 2011 года автопарк пополнили 294 кареты неотложки. Только за 2016 год за счет средств областного бюджета куплено 68 автомобилей почти на 76 миллионов рублей, еще 51 машина приобретена на федеральные деньги.