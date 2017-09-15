От прокуратуры.

Прокуратура нашла нарушения в работе департамента лесного хозяйства Свердловской области. Директору ведомства Олегу Сандакову внесено представление. К ответственности также привлечены начальник отдела государственного лесного и пожарного надзора, 3 ведущих специалиста и участковый лесничий.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного надзорного ведомства, были выявлены факты несоблюдения чиновниками административного законодательства. В частности, нарушались сроки направления административных постановлений нарушителям. Кроме того, сотрудники ведомства плохо вели работу с оштрафованными юрлицами.

Также обнаружены недостатки в работе по взысканию бюджетных средств за использование лесов.