От Чернецкого.

Член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий раскритиковал Минобороны РФ за то, что оно является самым недисциплинированным плательщиком взносов за капремонт подведомственных квартир. С соответствующими заявлением он выступил на IV Всероссийском съезде регоператоров, передает "Уралинформбюро".

"Наиболее вопиющая ситуация с министерством обороны, которое вообще повернулось спиной к капитальному ремонту своего жилого фонда и ничего не делает и, по-моему, делать особенно ничего не собирается", - сказал сенатор.

Чернецкий предложил исключить многоквартирники Минобороны из программ капремонта.

Также член Совета Федерации отметил, что органы власти всех уровней намного хуже перечисляют взносы на обновление жилья, чем рядовые собственники.