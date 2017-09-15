В Перми пассажиров такси поднимут в воздухСегодня в 12:22
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На вертолетах.
В Перми зарегистрировалась компания, которая намерена заниматься вертолетным такси. По данным выписки из ЕГРЮЛ, ООО "Авиа-Альянс Пермь" в налоговой службе и пенсионном фонде заявила о себе 7 сентября, передает "Уралинформбюро".
Гендиректором нового общества стал Тимофей Матисон, возглавляющий также ООО "Аэросоюз-Девелопмент" (Москва), "Аэросоюз-Башкирия" (Уфа) и ООО "Авиа-Альянс" (Ленинградская область).
Появление фирмы, которая будет заниматься пассажирским воздушным транспортом, скорее всего, связано с подписанным в октябре 2016 года инвестсоглашением о строительстве в Прикамье вертолетного центра.
Подписи под документом поставили представители краевого министерства экономического развития и ЗАО "Вертолетная компания «Аэросоюз". Проект, стоимостью до 900 миллионов рублей, включает в себя комплекс зданий для обслуживания вертолетов, зону отдыха для посетителей и летную школу.
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Хоспидя,не хватало нам ещё, чтобы с неба на башку из тех такси чё-нить вываливалось, типа тапки, сумки или чьи-то пьяные тела пьяных пассажиров.ответить
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