На вертолетах.

В Перми зарегистрировалась компания, которая намерена заниматься вертолетным такси. По данным выписки из ЕГРЮЛ, ООО "Авиа-Альянс Пермь" в налоговой службе и пенсионном фонде заявила о себе 7 сентября, передает "Уралинформбюро".

Гендиректором нового общества стал Тимофей Матисон, возглавляющий также ООО "Аэросоюз-Девелопмент" (Москва), "Аэросоюз-Башкирия" (Уфа) и ООО "Авиа-Альянс" (Ленинградская область).

Появление фирмы, которая будет заниматься пассажирским воздушным транспортом, скорее всего, связано с подписанным в октябре 2016 года инвестсоглашением о строительстве в Прикамье вертолетного центра.

Подписи под документом поставили представители краевого министерства экономического развития и ЗАО "Вертолетная компания «Аэросоюз". Проект, стоимостью до 900 миллионов рублей, включает в себя комплекс зданий для обслуживания вертолетов, зону отдыха для посетителей и летную школу.