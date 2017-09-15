В октябре.

В начале четвертого квартала 2017 года в Екатеринбурге сделают односторонней улицу Кулибина. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, сейчас проезд по узкой дороге блокируют припаркованные автомобили. В результате постоянно возникает опасность ДТП.

"Транспортная ситуация стала лучше после установки светофоров на пересечении Кулибина с Комсомольской, но изменение схемы движения должно снизить напряженность до минимума", - прокомментировали в пресс-службе горадминистрации.

Ранее в уральской столице сделали односторонними улицы Горького, Карла Маркса, Энгельса и Кузнечную.

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