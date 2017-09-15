Медлить себе дороже.

В екатеринбургском районе Академический с 15 сентября 2017 года изменились цены на готовые и строящиеся объекты.

Повышение стоимости жилой недвижимости плановое, сообщили "Уралинформбюро" в дирекции по продажам и маркетингу АО "РСГ-Академическое". Следующая корректировка произойдет 1 октября. При заключении договора цена фиксируется.

Будущие жильцы Академического могут приобрести как готовые, так и строящиеся 1-2-3-комнатные квартиры с качественной отделкой "под ключ" в 1 квартале. Кроме того, поэтапно вводятся в эксплуатацию дома комфорт-класса в новом Преображенском квартале.

Среди существенных плюсов района - благоприятная экологическая среда , близость школ, детских садов и иных объектов инфраструктуры, благоустройство, комфорт и социальная стабильность.

Для автомобилей строятся подземные паркинги. До 31 октября машино-место в 1 квартале можно приобрести в рассрочку на срок до 6 лет. Первоначальный взнос составляет от 50 000 рублей. При 100% оплате предоставляется скидка от 70 000 рублей.

Стоит отметить, что Академический входит в число перспективных территорий развития Екатеринбурга. Там планируется строительство важных объектов городского и регионального значения, таких как Дворец дзюдо и медицинского кластера.

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