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По версии "Уралинфомрбюро".
1. Нижнетагильская битва
Гвоздем программы военно-патриотического фестиваля "УралТанк" под Нижним Тагилом стала историческая реконструкция Сталинградской битвы. Участие как в оригинале, так и в "повторе" принимали нижнетагильские танкисты и боевые машины, собранные на Уральском танковом заводе. Зрители увидели на поле легкие танки Т-70 и БТ-7, средний танк Т-34-76, самоходное артиллерийское орудие СУ-122. Для полноты картины не хватало только товарища Сталина и маршала Ворошилова – их заменили врио губернатора Евгений Куйвашев и вице-премьер Дмитрий Рогозин.
2. Артемовский Манхэттен
Пенсионерка из Артемовского Любовь Грязнова живет в "доме наполовину". Строение по Дзержинского, 16, признанно аварийным. От половины дома остались только несущие стены. Конструкции частично разобраны, а на полу выросли горы мусора. Но очередь на расселение двигается крайне медленно. Власти города покупают для этих целей квартиры. Вот только по неестественно высоким ценам. Квартиры обходятся в миллионы рублей, тогда, как красная цена им 300-400 тысяч. "Уралинформбюро" уже попросило врио губернатора региона Евгения Куйвашева и прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова провести проверку эффективности расходования бюджетных средств.
3. Просто прочти инструкцию
"Как не нужно приземлять орбитальную ракету-носитель" – сохраните на память эту инструкцию, вдруг пригодится. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск известен отличным чувством юмора. Он не постеснялся поделиться хронологией неудачных посадок Falcon 9. Ведь в итоге ракета смогла приземлиться без потерь. А потом - отправиться в новый полет и стать первой многоразовой ракетой. А все, что нужно было – просто прочесть инструкции. Именно так иронично называется платформа, на которую приземлился носитель – Just Read the Instructions.
4. Ударили стимпанком по Моцарту
Новый театральный сезон Екатеринбургская опера открывает "Волшебной флейтой" Моцарта. Оформить спектакль приглашенный британский художник решил в стиле стимпанк. На сцене металлические трубы и конструкции, вращающиеся шестеренки и волшебные аппараты. Для полноты картины - декорации в стиле японских аниме.
5. Вомбаты – новые собаки
Держать собак уже не модно. Ищите милую домашнюю зверюшку - присмотритесь к вомбатам. Сомневаетесь? Только взгляните на этого кроху. Сотрудники австралийского центра по уходу за дикими животными ACT Wildlife приучили малыша по имени Наггет принимать ванну. Водные процедуры юный вомбат очень любит, а сразу после сладко засыпает на руках волонтеров.
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