"Огни Екатеринбурга".

16 сентября в столице Урала любой сможет примериться к статусу владельца апартаментов бизнес-класса. В комплексе "Огни Екатеринбурга" пройдет традиционный осенний день открытых дверей.

В полдень для гостей во дворе зазвучит живая музыка, а в лобби-баре будет ждать фуршет. Кстати, бармены смогут рассказать много интересного о том, что подают на завтрак и какие блюда можно попросить доставить прямо в апартаменты.

Желающие смогут посетить с экскурсией все виды апартаментов "Огней Екатеринбурга": меблированные, с чистовой и дизайнерской отделкой, а также побывать в последнем непроданном пентхаусе с 6-метровыми потолками.

Особенностью комплекса является предоставление резидентам расширенного сервиса. На первом этаже круглосуточно работает стойка ресепшн, где можно заказать доставку еды домой, уборку, монтаж мебели и установку бытовой техники, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Атомстройкомплекса".

В финале праздника гостей ждут подарки от партнеров мероприятия - программы привилегий "АСК Бонус", фабрики Komandor, магазина "Перина Перони", компании Kerama Marazzi и салона домашнего текстиля "Леди Прима". Среди присутствующих будет разыграна уникальная подарочная игра "Атомная монополия". С ее помощью можно почувствовать себя строительным магнатом и скупить не только все самые интересные объекты компании "Атомстройкомплекс", но даже ее заводы.

Стоит отметить, что при покупке апартаментов в "Огнях Екатеринбурга" при единовременной полной оплате или ипотеке действует скидка 15%, при рассрочке на год – скидка 10%. Выбрать апартаменты и посмотреть цены можно на сайте ogni-ekb.ru.