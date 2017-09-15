Участие в нелегальном митинге против Томинского ГОКа грозит "уголовкой"Сегодня в 13:16
- Текст
Предупреждают в полиции.
Южноуральцам, планирующим принять участие несанкционированном митинге против Томинского ГОКа в Челябинске, грозит наказание вплоть до уголовной ответственности.
Акцию противники строительства горно-обогатительного комбината намерены провести 17 сентября 2017 года у памятника В.И.Ленину на Алом Поле. Однако горадминистрация не согласовала заявку организаторов из-за невозможности разместить на указанной площадке предполагаемое количество участников.
В связи с этим ГУ МВД РФ по Челябинской области предупреждает потенциальных участников несанкционированного митинга о возможных санкциях, передает "Уралинформбюро".
"Попытки проведения несанкционированных и несогласованных массовых мероприятий и участие в них влекут административную и уголовную ответственность и будут пресекаться сотрудниками полиции в рамках действующего законодательства", - напоминают в главке.
Рядовые митингующие могут быть оштрафованы на сумму от 10 тысяч рублей, а должностные лица - от 50 тысяч. При неоднократных нарушениях наказание вырастет многократно – от 600 тысяч до одного миллиона рублей или размера заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет. Также нарушителю могут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Томинский ГОК (входит в Группу РМК) давно является "красной тряпкой" для активистов. Однако уже несколько экспертиз подтвердили, что предприятие РМК не нанесет экологии никакого вреда при выполнении ряда условий, которые в компании обещали неукоснительно соблюдать. Для всех сомневающихся проводятся экскурсии на аналогичный Михеевский ГОК в Варненском районе.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:03
Проблемы обманутых свердловских дольщиков решит "дорожная карта"
Ставшая примером для всей России.Сегодня в 14:33
Зауралец до смерти избил пенсионерку из-за денег
Ему предъявили обвинение.Сегодня в 14:29
Депутатам Госдумы РФ сократили пятничный рабочий день
Для продуктивной работы по выходным.Сегодня в 14:22
На трассе в Югре ДТП унесли жизни пяти человек
С разницей в несколько минут.Сегодня в 14:20
Минфин откажется от гуманитарной поддержки Донбасса
Сообщают СМИ.Сегодня в 14:12
YouTube навел подозрения на "Уральские самоцветы"
Победитель лотереи "сходил" на выборы 9 сентября.Сегодня в 14:07
Молодых специалистов "РН-Пурнефтегаз" помазали черным золотом
Посвятив в нефтяники.Сегодня в 13:23
В лондонском метро произошел взрыв
Ранены люди.Сегодня в 13:22
На трассе М5 "Урал" ВАЗ намотало на фонарный столб
Водитель погиб.Сегодня в 13:16
Участие в нелегальном митинге против Томинского ГОКа грозит "уголовкой"
Предупреждают в полиции.Сегодня в 13:13
В Пермь прибыл глава РЖД Белозеров
Чтобы разобраться с демонтажом путей.Сегодня в 13:10
Челябинка выжила после наезда поезда
Ее госпитализировали.Сегодня в 13:06
Под Саткой разбился 80-летний байкер
Проводится проверка.Сегодня в 13:00
В центре Муравленко неизвестный расстрелял лаек
Полиция проводит проверку.Сегодня в 12:58
Житель Тюмени предстанет перед судом за убийство 14-летней давности
Прохожего на улице.
Главные новости
- Сегодня в 15:03Проблемы обманутых свердловских дольщиков решит "дорожная карта"
- Сегодня в 14:12YouTube навел подозрения на "Уральские самоцветы"
- Сегодня в 12:38В Ревде школьник упал с крыши недостроя
- Сегодня в 10:23Пермские чиновники едва не спровоцировали транспортный коллапс
- Сегодня в 09:23Найти "Чикатило"
Аналитика
Артемовский Манхэттен
Для переселенцев.
Лада Никитина как зеркало Югры
Что важнее – человек или закон?
"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"
Под обещание Рогозина.