Предупреждают в полиции.

Южноуральцам, планирующим принять участие несанкционированном митинге против Томинского ГОКа в Челябинске, грозит наказание вплоть до уголовной ответственности.

Акцию противники строительства горно-обогатительного комбината намерены провести 17 сентября 2017 года у памятника В.И.Ленину на Алом Поле. Однако горадминистрация не согласовала заявку организаторов из-за невозможности разместить на указанной площадке предполагаемое количество участников.

В связи с этим ГУ МВД РФ по Челябинской области предупреждает потенциальных участников несанкционированного митинга о возможных санкциях, передает "Уралинформбюро".

"Попытки проведения несанкционированных и несогласованных массовых мероприятий и участие в них влекут административную и уголовную ответственность и будут пресекаться сотрудниками полиции в рамках действующего законодательства", - напоминают в главке.

Рядовые митингующие могут быть оштрафованы на сумму от 10 тысяч рублей, а должностные лица - от 50 тысяч. При неоднократных нарушениях наказание вырастет многократно – от 600 тысяч до одного миллиона рублей или размера заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет. Также нарушителю могут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Томинский ГОК (входит в Группу РМК) давно является "красной тряпкой" для активистов. Однако уже несколько экспертиз подтвердили, что предприятие РМК не нанесет экологии никакого вреда при выполнении ряда условий, которые в компании обещали неукоснительно соблюдать. Для всех сомневающихся проводятся экскурсии на аналогичный Михеевский ГОК в Варненском районе.