Посвятив в нефтяники.

15 сентября 17 молодых специалистов ООО "РН-Пурнефтегаз" прошли церемонию посвящения в нефтяники.

"Профессия нефтяника очень сложная, но интересная. Желаю вам раскрыть в ней свой потенциал, получать удовлетворение от работы. Творите, развивайтесь, трудитесь на благо "Роснефти" и нашей страны", - отметил генеральный директор Общества Денис Худяков в обращении к новым сотрудникам.

Те в свою очередь поклялись гордиться профессией и стать частью команды "РН-Пурнефтегаз".

Затем молодых специалистов ждало "нефтяное крещение". Руководители предприятия помазали щеки вчерашних студентов черным золотом, собранным с месторождений, сообщили "Уралинформбюро" в отделе по взаимодействию со СМИ и общественностью компании.

После этого председатель Совета молодых специалистов передал героям торжества кубок – символ трудолюбия и целеустремленности. Свой подарок - флешмоб - приготовили для них и учащиеся "Роснефть-класса". В завершение церемонии новоиспеченные нефтяники написали письма в будущее, в которых рассказали о своих планах и мечтах.

Традиция символического посвящения молодых специалистов в нефтяники появилась в ООО "РН-Пурнефтегаз" в 2008 году. Первая торжественная церемония состоялась 5 сентября у скважины №384 кустовой площадки №11 Комсомольского месторождения.