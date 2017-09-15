×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Молодых специалистов "РН-Пурнефтегаз" помазали черным золотомСегодня в 14:07

  • Текст

Посвятив в нефтяники.

15 сентября 17 молодых специалистов ООО "РН-Пурнефтегаз" прошли церемонию посвящения в нефтяники.

"Профессия нефтяника очень сложная, но интересная. Желаю вам раскрыть в ней свой потенциал, получать удовлетворение от работы. Творите, развивайтесь, трудитесь на благо "Роснефти" и нашей страны", - отметил генеральный директор Общества Денис Худяков в обращении к новым сотрудникам.

Те в свою очередь поклялись гордиться профессией и стать частью команды "РН-Пурнефтегаз".

Затем молодых специалистов ждало "нефтяное крещение". Руководители предприятия помазали щеки вчерашних студентов черным золотом, собранным с месторождений, сообщили "Уралинформбюро" в отделе по взаимодействию со СМИ и общественностью компании.

После этого председатель Совета молодых специалистов передал героям торжества кубок – символ трудолюбия и целеустремленности. Свой подарок - флешмоб - приготовили для них и учащиеся "Роснефть-класса". В завершение церемонии новоиспеченные нефтяники написали письма в будущее, в которых рассказали о своих планах и мечтах.

Традиция символического посвящения молодых специалистов в нефтяники появилась в ООО "РН-Пурнефтегаз" в 2008 году. Первая торжественная церемония состоялась 5 сентября у скважины №384 кустовой площадки №11 Комсомольского месторождения.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×