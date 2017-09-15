Проблемы обманутых свердловских дольщиков решит "дорожная карта"Сегодня в 15:03
- Текст
Ставшая примером для всей России.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал "дорожную карту" мер по решению проблем обманутых дольщиков и пайщиков региона. Документ будет использован для разработки законодательных механизмов помощи пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Для этого он уже направлен в федеральное министерство строительства и ЖКХ.
В созданном свердловским Минстроем плане-графике на третий квартал 2017 года значились 18 объектов незавершенного строительства. 2 дома из списка уже заселены.
В сентябре ключи получили дольщики одной из двух многоэтажек ЖК "Березки" в Березовском - 147 человек ждали квартиры от АО "БЗСК-Инвест" с 2014 года. Строительство второй высотки комплекса планируют завершить к декабрю. В Нижнем Тагиле 25 августа был сдан дом №25 по улице Удовенко. 28 пайщиков ЖСК "Фотеево" должны были получить жилье еще в 2008 году.
Планируется, что до конца 2017 года будут сданы еще 5 проблемных объектов, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
Правительство Свердловской области и региональное министерство строительства и развития инфраструктуры, в частности, помогали в поиске новых инвесторов, в оформлении земельных участков, в обеспечении гарантий, предусмотренных законодательством.
Вместе с этим и дольщики, и представители министерств отмечают недостаток законодательных механизмов реагирования для быстрого и эффективного решения проблем жертв недобросовестных застройщиков.
В связи с этим уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова призвала участников долевого и паевого строительства жилья, а также тех, кто планирует улучшить свои жилищные условия, принять участие в акции 16 сентября. В 13.00 на Площади Труда собравшиеся попытаются договориться о дальнейшей слаженной работе с органами госвласти и стимулировать разработку эффективных механизмов защиты граждан на федеральном уровне.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:03
Проблемы обманутых свердловских дольщиков решит "дорожная карта"
Ставшая примером для всей России.Сегодня в 14:33
Зауралец до смерти избил пенсионерку из-за денег
Ему предъявили обвинение.Сегодня в 14:29
Депутатам Госдумы РФ сократили пятничный рабочий день
Для продуктивной работы по выходным.Сегодня в 14:22
На трассе в Югре ДТП унесли жизни пяти человек
С разницей в несколько минут.Сегодня в 14:20
Минфин откажется от гуманитарной поддержки Донбасса
Сообщают СМИ.Сегодня в 14:12
YouTube навел подозрения на "Уральские самоцветы"
Победитель лотереи "сходил" на выборы 9 сентября.Сегодня в 14:07
Молодых специалистов "РН-Пурнефтегаз" помазали черным золотом
Посвятив в нефтяники.Сегодня в 13:23
В лондонском метро произошел взрыв
Ранены люди.Сегодня в 13:22
На трассе М5 "Урал" ВАЗ намотало на фонарный столб
Водитель погиб.Сегодня в 13:16
Участие в нелегальном митинге против Томинского ГОКа грозит "уголовкой"
Предупреждают в полиции.Сегодня в 13:13
В Пермь прибыл глава РЖД Белозеров
Чтобы разобраться с демонтажом путей.Сегодня в 13:10
Челябинка выжила после наезда поезда
Ее госпитализировали.Сегодня в 13:06
Под Саткой разбился 80-летний байкер
Проводится проверка.Сегодня в 13:00
В центре Муравленко неизвестный расстрелял лаек
Полиция проводит проверку.Сегодня в 12:58
Житель Тюмени предстанет перед судом за убийство 14-летней давности
Прохожего на улице.
Ещё в сюжете «Безответственная долевка»
Главные новости
- Сегодня в 15:03Проблемы обманутых свердловских дольщиков решит "дорожная карта"
- Сегодня в 14:12YouTube навел подозрения на "Уральские самоцветы"
- Сегодня в 13:23В лондонском метро произошел взрыв
- Сегодня в 12:38В Ревде школьник упал с крыши недостроя
- Сегодня в 10:23Пермские чиновники едва не спровоцировали транспортный коллапс
Аналитика
Артемовский Манхэттен
Для переселенцев.
Лада Никитина как зеркало Югры
Что важнее – человек или закон?
"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"
Под обещание Рогозина.