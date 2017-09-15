×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Асбестовским чиновникам указали на темные улицыСегодня в 15:12

  • Текст

В поселке Лесозавод.

Прокуроры обязали администрацию Асбестовского городского округа привести в порядок дорогу от Асбеста до поселка Лесозавод. Кроме того, чиновникам придется разработать проект линии уличного освещения в поселке и смонтировать фонари.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, к ним обратились с жалобами жители Лесозавода. Они указали на темные улицы и разбитую дорогу. Во время обследования на проезжей части были выявлены многочисленные дефекты, которые могут спровоцировать ДТП.

Прокуроры обратились в суд, который обязал чиновников исправить нарушения. Исполнение решения находится на контроле ревизоров.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×