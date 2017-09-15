В поселке Лесозавод.

Прокуроры обязали администрацию Асбестовского городского округа привести в порядок дорогу от Асбеста до поселка Лесозавод. Кроме того, чиновникам придется разработать проект линии уличного освещения в поселке и смонтировать фонари.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, к ним обратились с жалобами жители Лесозавода. Они указали на темные улицы и разбитую дорогу. Во время обследования на проезжей части были выявлены многочисленные дефекты, которые могут спровоцировать ДТП.

Прокуроры обратились в суд, который обязал чиновников исправить нарушения. Исполнение решения находится на контроле ревизоров.