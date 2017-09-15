Летом 2017 года.

Невьянский государственный историко-архитектурный музей оказался самым популярным туристическим местом на Среднем Урале летом 2017 года. За 3 месяца его посетили более 70 000 человек.

Вдвое меньше гостей - 30 000 - побывало в Нижнетагильском музее-заповеднике "Горнозаводской Урал", сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д.Самойлова принял около 25 000 экскурсантов.

Кроме того, по данным Центра развития туризма Свердловской области, интересом пользовались Верхотурский государственный историко-архитектурный музей–заповедник, музей золота в Березовском, дом-музей Чайковского в Алапаевске.

В течение лета гости Среднего Урала охотно посещали и природные парки. "Оленьи ручьи" и "Гора Белая" собрали более 30 000 туристов, а по "Бажовским местам" прогулялись порядка 20 000 человек.

По словам директора Центра развития туризма Эльмиры Тукановой, такие высокие показатели посещаемости связаны с развитием тренда внутренних путешествий, а также с продвижением достопримечательностей Свердловской области и улучшением инфраструктуры региона.

Чаще всего гости Среднего Урала предпочитают экскурсионный, познавательный (самостоятельный), деловой или экологический туризм.