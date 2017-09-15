×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


70 тысяч туристов забрались на невьянскую башнюСегодня в 15:39

  • Текст

Летом 2017 года.

Невьянский государственный историко-архитектурный музей оказался самым популярным туристическим местом на Среднем Урале летом 2017 года. За 3 месяца его посетили более 70 000 человек.

Вдвое меньше гостей - 30 000 - побывало в Нижнетагильском музее-заповеднике "Горнозаводской Урал", сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д.Самойлова принял около 25 000 экскурсантов.

Кроме того, по данным Центра развития туризма Свердловской области, интересом пользовались Верхотурский государственный историко-архитектурный музей–заповедник, музей золота в Березовском, дом-музей Чайковского в Алапаевске.

В течение лета гости Среднего Урала охотно посещали и природные парки. "Оленьи ручьи" и "Гора Белая" собрали более 30 000 туристов, а по "Бажовским местам" прогулялись порядка 20 000 человек.

По словам директора Центра развития туризма Эльмиры Тукановой, такие высокие показатели посещаемости связаны с развитием тренда внутренних путешествий, а также с продвижением достопримечательностей Свердловской области и улучшением инфраструктуры региона.

Чаще всего гости Среднего Урала предпочитают экскурсионный, познавательный (самостоятельный), деловой или экологический туризм.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×