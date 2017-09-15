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Выпускники ЧЛУГА подали коллективный иск в судСегодня в 16:05

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И требуют вернуть им пилотские.

15 сентября 2017 года выпускники Челябинского летного училища гражданской авиации подали коллективный иск в Бабушкинский суд Москвы. Они требуют отмены приказа Росавиации об аннулировании пилотских удостоверений.

"Сначала я хотел подать индивидуальный иск, но оказалось, что и индивидуальный, и коллективный нельзя. Поэтому я принял решение подать коллективный. Всего в коллективном иске у нас 10 человек", - пояснил "Уралинформбюро" один из пилотов.

28 августа 2017 года Росавиация издала приказ об аннулировании пилотских удостоверений у 30 выпускников ЧЛУГА. Официальная причина - "предоставление недостоверных данных". Любопытно, что пилоты успели по нескольку лет отработать по специальности, и никаких претензий к ним не было. Они подозревают, что Росавиация просто задалась целью "задушить" частное училище.

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