Из Екатеринбурга.

С 19 октября 2017 года авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновляет регулярные рейсы по направлению Екатеринбург - Якутск - Екатеринбург. До 22 марта 2018 года улететь в столицу республики Саха можно будет по средам, а по четвергам - вернуться обратно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Стоимость перелета составит от 13 050 рублей в одну сторону. Билет можно приобрести на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

Рейс будет удобен как для туристов, так и для пассажиров совершающих бизнес-поездки. В столице Урала они могут воспользоваться удобными стыковками в другие гора России, СНГ и дальнего зарубежья.

"Прибывшие в Екатеринбург обязательно найдут, что посмотреть на Урале: граница Европа-Азия, Храм-на-Крови, Ганина Яма, многочисленные музеи и множество памятников природы. В Якутске можно заглянуть в Музей мамонта, Дом Кушнарева, Международный центр Хомуса и множество других мест", - отмечают в пресс-службе авиаперевозчика.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. За 2016 год ее услугами воспользовались 6,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов перевозчика состоит из 43 самолетов европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).