Для родителей.

В Свердловской области разрабатывают памятку для родителей о правилах безопасности детей. Этим занимается межведомственная комиссия, куда входят специалисты регионального министерства общественной безопасности, министерства общего и профобразования, а также уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Среднего Урала, в памятке затрагиваются вопросы пожарной санитарной и антитеррористической безопасности.

"С началом учебного года внимательность некоторых родителей ослабевает. Зачастую это связано с тем, что взрослые, отправив ребенка в школу, перекладывают ответственность на образовательное учреждение. Безусловно, школа отвечает за то, что происходит с учениками, однако напомню: ответственность за поступки ребенка несут исключительно родители. Очень важно, чтобы вы были на связи с детьми, знали, где они находятся. Влияние дурной компании, участие в несогласованных акциях – все это влечет за собой реальную ответственность в виде, например, денежных штрафов. И, конечно же, никакое наказание не сравнится с тем, что ребенок попал в беду", – прокомментировал Игорь Мороков.

Стоит отметить, что за участие в несогласованных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях грозит нарушителю штрафом в размере 10 тысяч рублей либо 50 часами исправительных работ.