По собственному проекту.

Новая спортивная площадка в Кыштыме открылась на территории средней школы №10.

Средства на ее создание - 250 тысяч рублей - ученики получили, победив в конкурсе проектов "Измени свой город к лучшему", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

На пришкольной территории разместили турники, шведскую стенку, веревочную лестницу, гимнастические кольца, а также оборудованные всем необходимым волейбольную и баскетбольную площадки.

"Мне очень приятно, что нашу идею признали лучшей. Благодаря этому в нашей школе появилась замечательная спортивная площадка. Если конкурс станет традиционным, мы попробуем повторить этот успех", - поделился один из соавторов проекта Кирилл Робецкий.

К моменту торжественного открытия комплекс успел пройти "проверку на прочность" и зарекомендовать себя наилучшим образом. В хорошую погоду там проводятся уроки физкультуры, а вечерами на спортивных снарядах занимаются жители микрорайона.

Руководство СОШ №10 надеется, что современное спортивное оборудование позволит сделать школьный спорт более доступным. Шестеро учащихся уже стали обладателями бронзовых и серебряных значков ГТО, еще трое – золотых.

"РМК вкладывает значительные суммы и большие усилия в развитие территорий присутствия своих предприятий, в повышение качества жизни и создание комфортной социальной инфраструктуры. Но мы стремимся не только инициировать изменения к лучшему, но и вовлекать в этот процесс местных жителей. Этот конкурс помог школьникам осознать, что благополучное будущее родного города зависит и от них самих", —отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Социальный проект РМК "Измени свой город к лучшему" стартовал весной 2017 года. В рамках него школьникам на территориях присутствия компании - в Карабаше, Кыштыме, Коркино, Варне, Томино и Карталах - было предложено разработать социально значимые проекты по улучшению городов. Победители получили гранты в размере 250 тысяч рублей на воплощение своих идей в жизнь.