Прокуратура требует аннулировать сделку о выделении земли у нацпарка "Таганай"Сегодня в 17:12
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Через арбитраж.
Южноуральская прокуратура обратилась в арбитраж с требованием признать недействительной сделку по выделению земли у национального парка "Таганай". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.
Установлено, что изначально администрация предоставила коммерческой компании земельный участок площадью 30 тысяч "квадратов" для организации отдыха населения. В дальнейшем чиновники изменили назначение надела, разрешив арендатору строительство недвижимости. Таким образом, туристов лишили права на отдых на прилегающей территории нацпарка.
Юрлицо, построив один объект недвижимости, незаконно выкупило 2000 "квадратов" арендуемого участка.
Ранее бывший руководитель комитета по управлению имущество Златоустовского ГО был осужден за превышение полномочий при заключении с юридическим лицом договора купли – продажи земельного участка в нарушение требований земельного и градостроительного законодательства.
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