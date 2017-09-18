Если Минздрав договорится со страховщиками.

Минздрав России прорабатывает механизмы, при которых отказ от вакцинации детей будет материально невыгоден родителям. Об этом глава ведомства Вероника Скворцова заявила в в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

По словам министра, Минздрав не может обязать всех родителей делать прививки детям. Однако сейчас ведомство пытается договориться с Фондом социального страхования, чтобы при отказе родителей прививать детей "включались какие-то механизмы, в том числе и "материальные". Например, чтобы "больничный лист оплачивался не так, как всем остальным".

В этом году в России планируют привить от гриппа порядка 60% детей. Подготовлено 17 миллионов доз вакцины, что на два миллиона большем, чем в 2016-м. Скворцова подчеркнула, что вакцины от гриппа не имеют побочных действий, а у привитых болезнь не перетекает в тяжелые формы.

Стоит отметить, что на Среднем Урале прививочная кампания против гриппа началась в начале сентября. Ожидается, что к 15 октября 2017 года область будет полностью обеспечена вакцинами. Уже привиты 22 тысячи человек, передает "Уралинформбюро".