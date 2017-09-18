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Макаровский мост в Екатеринбурге закроют для трамваевСегодня в 08:40

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С 20 сентября.

Мэрия Екатеринбурга предупредила горожан о возможном закрытии трамвайного движения по Макаровскому мосту в связи с его реконструкцией. Ограничения планируют ввести на месяц - с 20 сентября по 20 октября 2017 года.

На этот период намечено переустройство трамвайных путей, передает "Уралинформбюро". Движение вагонов, соответственно, будет закрыто и по Челюскинцев. Одновременно с этим службы начнут расширять проезжую часть. Схему движения городского общественного транспорта на время проведения работ органы местного самоуправления представят во вторник.

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