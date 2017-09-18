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Почти 12 тысяч россиян были задержаны на границе из-за долговСегодня в 09:47

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Минувшим летом.

За период с 1 июня по 31 августа 2017 года долги не пустили за границу почти 12 тысяч россиян, сообщают "Известия" со ссылкой на ФССП. Всего же по состоянию на 1 сентября общее число "невыездных" составило 1,6 миллиона человек.

Временно "невыездными" сегодня могут стать граждане, имеющие долги на сумму свыше 10 тысяч рублей. Однако с 1 октября этот порог поднимется, и задерживать на границе будут тех, кто накопил долгов на сумму свыше 30 тысяч рублей.

По оценке экспертов, запрет на выезд за долги обоснован и эффективен. Только за первые четыре месяца 2017 года было взыскано 9,4 миллиарда рублей. Всего же с января по август должники оплатили свыше 41,1 млрд рублей, передает "Уралинформбюро".

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