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В Екатеринбурге открыли охоту на "серых" рантьеСегодня в 09:34

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Попались двое.

В столице Урала прошел первый рейд выявлению арендодателей, незаконно сдающих квартиры посуточно. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе городской администрации.

По результатам контрольной аренды посуточных квартир на Юго-Западе и Ботанике на чистую воду вывели собственника квартиры и женщину-риелтора. Первого забрали в полицию для дачи объяснений и привлечения к административной ответственности за незаконную коммерческую деятельность.

С женщиной, которая пришла сдавать двухкомнатную квартиру вместе с ребенком, участники рейда провели разъяснительную беседу.

По информации комитета по бытовому обслуживанию населения администрации города, в настоящее время в уральской столице потребителям посуточно предлагается порядка двух тысяч квартир. Примерно половина сдается незаконно. Бороться с этой проблемой решили в преддверии мундиаля. Подобные рейды планируют проводить не реже двух раз в месяц.

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