Бабье лето закончилось.

В начале рабочей недели в Свердловской области будут идти дожди, рассказали "Уралинформбюро" в региональном Гидрометцентре.

В понедельник и вторник в регионе ожидается плюс 10-15, в среду потеплеет до плюс 13-18. Все дни будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду с порывами до 14.

По ночам столбики термометров будут опускаться до плюс 5, на севере – до плюс 2.