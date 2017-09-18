№ 151.

Активисты южноуральского отделения Общероссийского народного фронта бьют тревогу из-за опасного недостроя, расположенного рядом со школой №151 в региональной столице.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного ОНФ, здание начали возводить еще в 2000 году. В 2005-м из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены. Объект огородили, тем не менее, на площадку продолжают забираться дети. Активисты требует принять дополнительные меры для безопасности школьников.

Эксперты намерены направить в мэрию обращение с требованием законсервировать опасный недострой.