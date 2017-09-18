В которых некофортно жить.

Верхняя и Нижняя Салда стали самыми некомфортными для проживания муниципалитетами в Свердловской области. Как сообщили "Уралинформбюро" в общественном движении "Гражданский патруль", улицы этих городов завалены мусором. Тротуары и дороги разбиты, на них специалисты увидели открытые колодцы. Остановки общественного транспорта находятся в полуразрушенном состоянии.

"Проблемы с благоустройством повсеместны. Думаю, это, в том числе, результат отмены прямых выборов. У местных мэров нет мотивации заниматься благоустройством территорий. Они не несут ответственности перед населением. Инертны и сами жители. Они не требуют от местных властей решения проблем городской среды или не знают, как это сделать. Добавим к этому факт, что местным муниципалитетам катастрофически не хватает средств даже на текущее содержание тротуаров, не говоря уже о каких-то более серьёзных проектах по реконструкции улиц", - прокомментировал руководитель движения Роман Тихонов.

На втором месте антирейтинга - Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Невьянск и поселок Цементный. Третье место досталось Серову, четвертое - Арамилю. Замыкает "пятерку" Верхняя Пышма.

Активисты "Гражданского патруля" обследовали свердловские муниципалитеты с марта 2017 года. Всего они провели рейды в 16 территориях. Общественники намерены повторно выехать в города в следующем году.