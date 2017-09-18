Верхняя и Нижняя Салда возглавили антирейтинг свердловских муниципалитетовСегодня в 11:12
- Текст
- Фото
В которых некофортно жить.
Верхняя и Нижняя Салда стали самыми некомфортными для проживания муниципалитетами в Свердловской области. Как сообщили "Уралинформбюро" в общественном движении "Гражданский патруль", улицы этих городов завалены мусором. Тротуары и дороги разбиты, на них специалисты увидели открытые колодцы. Остановки общественного транспорта находятся в полуразрушенном состоянии.
"Проблемы с благоустройством повсеместны. Думаю, это, в том числе, результат отмены прямых выборов. У местных мэров нет мотивации заниматься благоустройством территорий. Они не несут ответственности перед населением. Инертны и сами жители. Они не требуют от местных властей решения проблем городской среды или не знают, как это сделать. Добавим к этому факт, что местным муниципалитетам катастрофически не хватает средств даже на текущее содержание тротуаров, не говоря уже о каких-то более серьёзных проектах по реконструкции улиц", - прокомментировал руководитель движения Роман Тихонов.
На втором месте антирейтинга - Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Невьянск и поселок Цементный. Третье место досталось Серову, четвертое - Арамилю. Замыкает "пятерку" Верхняя Пышма.
Активисты "Гражданского патруля" обследовали свердловские муниципалитеты с марта 2017 года. Всего они провели рейды в 16 территориях. Общественники намерены повторно выехать в города в следующем году.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:38
В Югре экс-директор стройкомпании пошел под суд за многомиллионные долги
Перед рабочими, бизнесменами и ПФР.Сегодня в 19:08
Правительство РФ одобрило сокращение расходов на оборону
В ближайшие годы.Сегодня в 18:59
Югорчанин до смерти избил сожительницу
Он был пьян.Сегодня в 18:47
Курганца будут судить за убийство 10-летней давности
Он расправился с соседом.Сегодня в 18:37
Рост акцизов на топливо в России пройдет в 2 этапа
В новом году.Сегодня в 18:29
Замглавы ФСИН Коршунов пожаловался на отсутствие телевизора в СИЗО
И неудобный матрас.Сегодня в 18:27
Свердловским дорожникам влетело из-за многокилометровых пробок
В выходные.Сегодня в 18:23
Свердловское "Яблоко" переродится в октябре
С одобрения Явлинского.Сегодня в 18:11
В Сургуте на пьяной езде попался священник
Он устроил дебош.Сегодня в 18:10
Губернатор Прикамья Решетников оставил себе полномочия премьера
После инаугурации.Сегодня в 17:55
"Живая Арктика" украсила Губкинский зеленью
Помогли сотрудники "Пурнефтегаза".Сегодня в 17:47
Директор аварийного лицея №110 ушла "в отказ"
Нарушения есть – комментариев нет.Сегодня в 17:47
Российские волейболистки встретятся с украинками в дебюте чемпионата Европы
А затем - с турчанками и болгарками.Сегодня в 17:39
Адвокаты покемонофила Соколовского добиваются его оправдания
Они подали кассацию.Сегодня в 17:37
В Камышлове экс-директор "Водоканала" сядет на 6 лет
За присвоение миллиона.
Главные новости
- Сегодня в 19:08Правительство РФ одобрило сокращение расходов на оборону
- Сегодня в 18:23Свердловское "Яблоко" переродится в октябре
- Сегодня в 17:47Директор аварийного лицея №110 ушла "в отказ"
- Сегодня в 17:39Адвокаты покемонофила Соколовского добиваются его оправдания
- Сегодня в 16:47Россель стал сенатором в третий раз
Аналитика
Навальный записал Екатеринбург в свой актив
И уехал покорять Сибирь.
Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"
Продолжение расследования "Уралинформбюро".
Артемовский Манхэттен
Для переселенцев.