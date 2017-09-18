Проекты реализуются в трех городах.

В Краснотурьинске, Волчанске и Североуральске воплощаются в жизнь проекты по газификации жилого сектора и социально значимых объектов.

Доступ к голубому топливу получат все объекты поселка Южный (Североуральский городской округ). Построена первая очередь газораспределительных сетей протяженностью 14,5 километра. Техническую возможность подключения к газу получили 480 частных домовладений поселка. На данный момент на голубое топливо перешли 82 семьи. АО "ГАЗЭКС" приглашает жителей Южного газифицировать свои дома. Заявки на техприсоединение к сетям принимаются в КЭС Североуральска.

До конца 2017 года в Южном начнется строительство еще 15,5 километра газораспределительных сетей. Проект прошел государственную экспертизу, на его реализацию выделено почти 40 миллионов рублей за счет спецнадбавки на транспортировку газа. Возможность техприсоединения появится еще у более 400 домовладений. Таким образом будут обеспечены условия для 100% газификации поселка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа".

Кроме того, в Северном округе будут газифицированы новые котельные, строящиеся по муниципальным контрактам. В южной части Волчанска возводятся две котельные мощностью 20 МВт и 5 МВт, которые обеспечат теплом практически всю южную часть города. Проекты подводящих газопроводов в настоящее время проходят госэкспертизу, в конце 2017 года АО "Газмонтаж" (входит в Группу компаний "ГАЗЭКС") начнет их строительство. В поселке Рудничный (Краснотурьинский городской округ) также строятся две газовые котельные мощностью 11 МВт и 4 МВт. В конце сентября 2017 года "Газмонтаж" начнет прокладку подводящих газопроводов.

В южной части Волчанска за счет спецнадбавки на транспортировку газа АО "ГАЗЭКС" построены газопроводы протяженностью 4 километра. Возможность подключения к газу получили 130 частных жилых домов. На сегодня принято 28 заявок на техприсоединение, в ближайшее время абоненты получат голубое топливо.

В Краснотурьинском городском округе строится вторая очередь газификации района Новостройка. На объекте начаты земляные работы. "ГАЗЭКС" осуществляет строительный контроль за данными газопроводами. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на 2018 год.