Авиакомпании поплатятся за "лишних" пассажировСегодня в 11:29
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Овербукинг обсудят в Госдуме.
В Государственную думу внесли законопроект против овербукинга. Об этом "Парламентской газете" рассказал автор документа, депутат от "Справедливой России" Игорь Ананских. По его словам, многие российские авиакомпании продают на свои рейсы больше билетов, чем мест на борту.
"7-10 процентов пассажиров, как правило, опаздывают или отказываются лететь, — пояснил законодатель. — Вот перевозчики и пускаются на ухищрение: продают дополнительные билеты, чтобы заработать побольше денег". А в случае появления "лишних" пассажиров, представители авиакомпании предлагают им полететь следующим самолетом или вернуть деньги.
Согласно законопроекту, авиакомпания, не пустившая таким образом пассажира на борт, должна будет выплатить ему компенсацию в размере десятикратной стоимости билета.
Сегодня запрета на сверхлимитную продажу авиабилетов в России не существует, передает "Уралинформбюро".
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