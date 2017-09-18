Не поместились на борт.

17 сентября 2017 года 24 пассажира авиакомпании "ЮТэйр" не смогли вылететь в Сургут из Адлера. Югорчане не поместились на борт, присланный авиаперевозчиком. Об этом "Уралинформбюро" сообщил пассажир рейса Александр Васильченко.

О том, что предоставлен самолет меньшей вместимости, чем было запланировано, пассажиры узнали в аэропорту. Представитель авиакомпании объяснил принятое решение техническими причинами.

"При мне человек был вынужден за свои деньги покупать билеты в бизнес-класс с пересадкой в Москве. Очень торопился. Отдал 50 тысяч", – рассказал собеседник агентства.

Стоит отметить, что воскресный рейс был последним по этому направлению. Оставшихся пассажиров обещают доставить в Москву в среду, и лишь оттуда - в Сургут. Сколько времени им придется провести в столице, не уточняется. Пока всех сургутян разместили в гостинице.

Получить оперативный комментарий по телефону пресс-службы авиакомпании не удалось.

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