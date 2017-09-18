Он до сих пор перекопан.

Дорожники не успели привести в порядок перекресток Первомайская - Мамина-Сибиряка в центре Екатеринбурга. Специалисты компании "Строй-Проект" закрыли его 23 августа 2017 года и должны были сдать 17 сентября 2017 года. Однако, судя по снимкам пользователей соцсетей, участок по-прежнему перекопан. Более того, дорожников на месте не видно.

"Зачем спешить? Впереди долгая-долгая зима", - шутят одни пользователи соцсетей. "Поспешишь - людей насмешишь. Может быть они руководствуются народной мудростью?" - задаются вопросом другие (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

В пресс-службе мэрии "Уралинформбюро" оперативно получить комментарий не удалось.