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Дорожники сорвали ремонт перекрестка в центре ЕкатеринбургаСегодня в 11:45

Фотография

Он до сих пор перекопан.

Дорожники не успели привести в порядок перекресток Первомайская - Мамина-Сибиряка в центре Екатеринбурга. Специалисты компании "Строй-Проект" закрыли его 23 августа 2017 года и должны были сдать 17 сентября 2017 года. Однако, судя по снимкам пользователей соцсетей, участок по-прежнему перекопан. Более того, дорожников на месте не видно.

"Зачем спешить? Впереди долгая-долгая зима", - шутят одни пользователи соцсетей. "Поспешишь - людей насмешишь. Может быть они руководствуются народной мудростью?" - задаются вопросом другие (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

В пресс-службе мэрии "Уралинформбюро" оперативно получить комментарий не удалось.

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