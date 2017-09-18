Веселый и познавательный.

Учащиеся пятых классов школы №24 Краснотурьинска узнали, откуда на Земле появился природный газ, как его добывают и перевозят, а также что нужно делать при появлении запаха газа.

Сотрудники холдинга "ГАЗЭКС" провели для детей урок газовой безопасности. Получив необходимые знания и разбившись на 4 команды, школьники исправили ошибки в стишках, написанных по принципу вредных советов, ответили на вопросы викторины, собрали пазл с правилами газовой безопасности.

После урока дети отправились на школьный двор, где их ждала машина аварийно-спасательной службы АО "ГАЗЭКС". Ребята примерили противогазы, посидели за рулем "аварийки", исследовали наборы инструментов газовиков.

"Я еще не думал, кем стану в будущем. Может быть, газовиком. Они знают, как управлять газом - если случилась утечка, мы звоним в 04 и приезжают газовики, которые все исправляют. Они нас защищают от беды. Я бы хотел такую профессию", - рассказал школьник Илья.

Главная цель данных уроков – воспитание ответственных потребителей газа со школьной скамьи. В 2017 году участниками уроков газовой безопасности в школах Свердловской области стала 1 000 детей. Мероприятия прошли в общеобразовательных учреждениях Кировграда, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Краснотурьинска. В 2018 году география участников уроков газовой безопасности будет существенно расширена, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "ГАЗЭКС".