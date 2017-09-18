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В екатеринбургском Академическом зафиксировали ценыСегодня в 13:46

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На квартиры в Преображенском квартале.

До 24 сентября 2017 года однокомнатную квартиру в Преображенском квартале екатеринбургского района Академический можно купить по фиксированной цене. Квадратный метр в готовой "однушке" в доме №57 по проспекту Академика Сахарова обойдется в 65 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РСГ-Академическое".

Преображенский квартал будет центральной частью района. Свое название он получил в честь одноименного парка, который планируется разбить на берегах реки Патрушиха. Рядом расположен храм во имя Святых Божиих строителей, который по праву считается украшением Академического.

Для желающих приобрести квартиру с отделкой в домах комфорт и экономкласса №№7, 11, 13, 17 на улице Павла Шаманова, а также домах №№62 и 68 по проспекту Академика Сахарова и доме №49 по улице Вильгельма де Геннина до 24 сентября действует акция "Всевозможности для новоселья".

Ее участники получают выгоду до 250 тысяч рублей, а при сотрудничестве с банками-партнерами застройщика АО "РСГ-Академическое" - эксклюзивные условия кредитования и дополнительную скидку в 2% от цены квартиры при покупке в ипотеку.

Кроме того, в рамках празднования 8-летия Академического новоселы могут принять участие в фотоконкурсе и выиграть iPhone 8.

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