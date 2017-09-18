В Новоуральске обезвредили вооруженных налетчиков на банкСегодня в 13:04
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Кинологи.
16 сентября 2017 года в Новоуральске на Центральном стадионе стартовал чемпионат МВД России по многоборью кинологов. Одним из заданий стало задержание грабителей банка, вооруженных автоматами Калашникова. Кроме того, было инсценировано покушение на изнасилование женщины.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, чемпионат будет длиться до 21 сентября. В нем принимают участие 79 команд кинологов со всей России, в которые входят более 400 полицейских и 227 служебных собак.
"Помощники сыщиков продемонстрируют умения обнаруживать наркотические средства, взрывчатые вещества, задерживать преступников и работать по следу", - сообщил официальный представитель регионального главка Валерий Горелых.
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