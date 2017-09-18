Введением "сухого закона".

Власти Гоа намереваются запретить распитие спиртного в общественных местах, сообщает Hindustan Times.

"Необходимо подготовить официальное заявление о введении запрета на распитие алкоголя в общественных местах. Уведомление будет выпущено к концу октября, для этого мы внесем соответствующие поправки в законодательство", — цитирует издание главного министра индийского курортного штата Манохара Паррикара.

По словам чиновника, грядущие меры позволят предотвратить загрязнение улиц и неприятности, которые создают люди в состоянии алкогольного опьянения.

Впрочем, по словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, нетрезвые туристы – не самый большой общественный раздражитель на популярном курорте, поскольку в отдельных территориях Гоа несложно приобрести и наркотики. С этим, по словам собеседника "Уралинформбюро", власти штата борются не первый год – посредством секционной разбивки на места для семейного отдыха и места для молодежных "гулянок".

Новые ограничительные меры, уверен Мальцев, имеют под собой экономическую подоплеку – вероятно, чиновники решили "выдавить" с курорта туристов, предпочитающих недорогие, но шумные "тусовки" экскурсионным программам и более традиционному отдыху, подразумевающему больший приток капитала.

Стоит отметить, что Гоа традиционно является одним из наиболее популярных зимних направлений у уральских туристов. При этом в последние годы акцент смещается в сторону курортов Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, китайский Хайнань), а также ОАЭ.