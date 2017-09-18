×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


С улиц Гоа "выживут" пьющих туристовСегодня в 13:17

  • Текст

Введением "сухого закона".

Власти Гоа намереваются запретить распитие спиртного в общественных местах, сообщает Hindustan Times.

"Необходимо подготовить официальное заявление о введении запрета на распитие алкоголя в общественных местах. Уведомление будет выпущено к концу октября, для этого мы внесем соответствующие поправки в законодательство", — цитирует издание главного министра индийского курортного штата Манохара Паррикара.

По словам чиновника, грядущие меры позволят предотвратить загрязнение улиц и неприятности, которые создают люди в состоянии алкогольного опьянения.

Впрочем, по словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, нетрезвые туристы – не самый большой общественный раздражитель на популярном курорте, поскольку в отдельных территориях Гоа несложно приобрести и наркотики. С этим, по словам собеседника "Уралинформбюро", власти штата борются не первый год – посредством секционной разбивки на места для семейного отдыха и места для молодежных "гулянок".

Новые ограничительные меры, уверен Мальцев, имеют под собой экономическую подоплеку – вероятно, чиновники решили "выдавить" с курорта туристов, предпочитающих недорогие, но шумные "тусовки" экскурсионным программам и более традиционному отдыху, подразумевающему больший приток капитала.

Стоит отметить, что Гоа традиционно является одним из наиболее популярных зимних направлений у уральских туристов. При этом в последние годы акцент смещается в сторону курортов Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, китайский Хайнань), а также ОАЭ.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Мы едем в далекие края»

Главные новости

Аналитика

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×