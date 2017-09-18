50 000 рублей.

В столице Южного Урала ищут кандидата на вакансию "Тусовщик". Стать профессиональным посетителем ночных клубов можно без опыта работы. Сотрудник должен будет заводить новые знакомства, зажигать и танцевать до утра. За это ему готовы платить 50 000 рублей, бонус - бесплатные коктейли и еда.

Список самых необычных работ в УрФО представили "Уралиинформбюро" в пресс-службе HeadHunter.

В Сургуте требуется няня для собаки. Пока хозяин отсутствует, "гувернантка" должна кормить, ухаживать, "чесать пузико" животному и отправлять фото счастливого пса владельцу.

В Копейске открыта вакансия лепщика пельменей. В Тюмени ищут стюардессу морского пассажирского флота. За работу сотрудник будет получать от 800 до 1000 долларов. Также в городе требуется сомелье. Специалист должен не только разбираться в винах, но и уметь подбирать их по настроению и уникальности своего клиента. Оплачивается такая работа от 60 000 рублей в месяц.

В Екатеринбурге торговый центр ищет модель для Instagram с опытом работы в модельном бизнесе.

Также на HeadHunter предлагают вакансии тайного покупателя, садовника, свиновода и крупье в казино. Опыт работы не требуется.