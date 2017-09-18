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Идею Преображенского парка "скреативят" в Школе главного архитектораСегодня в 16:00

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В столице Урала.

С 16 по 24 сентября в Екатеринбурге проходит третий сезон Школы главного архитектора (ШГА). Ее студенты работают над пятью кейсами от ведущих девелоперов Урала.

АО "РСГ-Академическое" предложило участникам подумать над концепцией развития Преображенского парка. Речь идет о территории площадью 49,5 гектара в Академическом районе уральской столицы.

От студентов ШГА застройщик ждет свежих, интересных и, возможно, нестандартных концептуальных идей. Особо ценно использование передового отечественного и зарубежного опыта создания подобных зон отдыха.

"Важно, чтобы парк стал территорией семейного отдыха и позволял удовлетворить потребности широкого круга жителей разных возрастов, - сообщили "Уралинформбюро" в компании. - В то же время парк как экономическая единица должен быть эффективным проектом. Поэтому экспертам и участникам Школы необходимо не просто предложить идеи создания парка, но и продумать механизмы управления территорией, которые обеспечат экономическую эффективность (самоокупаемость) проекта. Важной составляющей развития парка должен стать малый бизнес, ресурсы и возможности которого необходимо учитывать при создании".

Стоит отметить, что Школа главного архитектора - образовательная платформа, направленная на продуктивное взаимодействие экспертов, администрации, представителей бизнеса и молодых специалистов при решении проектных задач в области архитектуры, градостроительства и современного урбанизма.

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