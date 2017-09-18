Из-за ремонта на железнодорожных путях.

12 пассажирских поездов были задержаны 17 сентября 2017 года в районе Сургута (ХМАО-Югра) из-за ремонта на железнодорожных путях. Задержка в расписании составила от 2 до 6 часов.

"В связи с проведением технологических работ на станции Островной в Сургутском регионе Свердловской железной дороги возможны задержки пассажирских поездов", - говорится в официальном сообщении компании.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе СвЖД, по состоянию на 18 сентября все поезда уже поехали дальше, а некоторые из них прибыли на место.

Задержек поездов других маршрутов не предвидится, однако пассажирам и встречающим рекомендуют уточнять прибытие на сайте РЖД в разделе "Фактическое движение поездов".