С 30 декабря по 8 января.

Правительство РФ утвердило график выходных и праздничных дней в 2018 году. Календарь праздников опубликовала "Российская газета", передает "Уралинформбюро".

Традиционно, самые длинные выходные ждут россиян в Новый год: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года включительно.

Выходной день 6 января 2018 года перенесут на пятницу 9 марта, воскресенье 7 января - на среду 2 мая, субботу 28 апреля - на понедельник 30 апреля, субботу 9 июня - на понедельник 11 июня, субботу 29 декабря - на понедельник 31 декабря.

Таким образом, на День защитника Отечества россияне будут отдыхать три дня (с 23 по 25 февраля), в честь Международного женского дня - четыре (с 8 по 11 марта), майские праздники "подарят" также четыре выходных(с 29 апреля по 2 мая), один день россияне отдохнут 9 Мая, три дня - в честь Дня России (с 10 по 12 июня) и три дня - на День народного единства (с 3 по 5 ноября).